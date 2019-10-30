شاهد.. أصغر قط فى العالم

تداول رواد مواثع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، يظهر أصغر قط فى العالم، والذى يصغر 200 مرة من الأسد ويعيش في غابات الهند وسريلانكا.



وبحسب سبوتينك، أطلق العلماء على هذا النوع اسم "القطط الصدئة"، ويبلغ وزن القط حوالي 1 كجم فقط، بينما طوله أقل من 50 سم.



ولدى القطط الصدئة حساسية أكثر بستة أضعاف من عيون البشر، مما يمكنها من الإمساك بفريستها في الظلام الداكن بإقتدار، حيث تصطاد السحالي والحشرات، وبالطبع الفئران.



وبالرغم من أن تلك القطط متسلق جيد للأشجار، إلا أنها تقضي معظم وقتها على الأرض، وبدأ عددها فى الإنخفاض تمامًا، حيث بلغ عددها في منطقة وجودها إلى عشرة آلاف من البالغين، ومازالت عددها مستمرًا فى الإنخفاض.

