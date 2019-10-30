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رياضة

تنس طاولة.. المنيا يهزم الإعلاميين ويتأهب لمواجهة الزمالك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:47 م
فريق المنيا لتنس
فريق المنيا لتنس الطاولة
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رباب الهوارى
تمكن فريق المنيا لتنس الطاولة من تحقيق الفوز على الإعلاميين في ثاني جولات الممتاز "أ"، بنتيجة (٤-١)، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على صالة نادي الاعلاميين.

وتمكن فريق المنيا من حسم أشواط اللقاء الأربعة بنتيجة : الأول (٣-٠)، الثاني (٣-٠) ، و الثالث(٣-١)، والزوجي (٣-١)، بينما فقد الفريق لقاؤ وحيد حسمه الإعلاميين بنتيجة (٣-٠)، ليرتفع بذلك رصيد الفريق المنياوي لـ٦نقاط.

وسيحل الفريق المنياوي ضيفًا على الزمالك في ثالث جولات الممتاز ، التي ستقام الخميس الموافق ٧ نوفمبر المقبل في تمام السابعة مساءًا.

يقود الفريق خلال هذا الموسم، سيد موسى المدير الفني، ومحمود خليل المدير الادارى، و ا.نور مدكور عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.
تنس طاولة.. المنيا يهزم الإعلاميين ويتأهب لمواجهة الزمالك
تنس طاولة.. المنيا يهزم الإعلاميين ويتأهب لمواجهة الزمالك
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