تنس طاولة.. المنيا يهزم الإعلاميين ويتأهب لمواجهة الزمالك

تمكن فريق المنيا لتنس الطاولة من تحقيق الفوز على الإعلاميين في ثاني جولات الممتاز "أ"، بنتيجة (٤-١)، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على صالة نادي الاعلاميين.



وتمكن فريق المنيا من حسم أشواط اللقاء الأربعة بنتيجة : الأول (٣-٠)، الثاني (٣-٠) ، و الثالث(٣-١)، والزوجي (٣-١)، بينما فقد الفريق لقاؤ وحيد حسمه الإعلاميين بنتيجة (٣-٠)، ليرتفع بذلك رصيد الفريق المنياوي لـ٦نقاط.



وسيحل الفريق المنياوي ضيفًا على الزمالك في ثالث جولات الممتاز ، التي ستقام الخميس الموافق ٧ نوفمبر المقبل في تمام السابعة مساءًا.



يقود الفريق خلال هذا الموسم، سيد موسى المدير الفني، ومحمود خليل المدير الادارى، و ا.نور مدكور عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.