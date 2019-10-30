أتمنى أن يغزو أوروبا .. برلمانية عن أول تليفون مصري | سيكو مصر

قالت المهندسة ايفيلن متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان الدولة من غير صناعة وطنية قوية ومنافسة، بلد من غير اقتصاد قوى، معتبره تصدير الهواتف المحمولة "سيكو مصر"، إلى ألمانيا في نوفمبر المقبل خطوة فى غاية الاهمية ودعم الصناعات الالكترونية والتكنولوجية.



وأشادت ايفيلن متى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ببدء تصدير اول تليفون مصرى "سيكو مصر" إلى ساحل العاج بنسبة تصنيع محلي تبلغ 34-48 بالمئة من الهاتف وفقا للمنتج، معقبا:" اتمنى ان يعزو هذا المنتج السوق المصرية والافريقية والعربية كذا أوروبا".



وأوصت عضو لجنة الصناعة، بضرورة الاستمرار والتطوير فى صناعة تليفون "سيكو مصر" ليصبح بجودة تضاهى الجودة العالمية ليدخل المنافسة العالمية بسرعة كبيرة.



يشار إلى ان محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون‭ ‬"سيكو مصر"، المصنعة لأول هاتف محمول مصري، كشف أن شركته ستبدأ تصدير الهواتف المحمولة من مصنعها في الصعيد، إلى ألمانيا في نوفمبر المقبل على أن تعقبها دول أوروبية أخرى.



وقال: إن "سيكو مصر" وقعت في أكتوبر الجاري اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول الأوروبية للتصدير و سنبدأ التصدير من الصعيد إلى ألمانيا وهولندا والنمسا وبعدها السويد والنرويج وفنلندا بالعلامة التجارية سيكو والبداية ستكون بألمانيا في نوفمبر.