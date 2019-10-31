شاهد.. آراء المواطنين في مقترح حرمان الزوجة الناشز من النفقة في حالة الطلاق.. فيديو

تنص الماده رقم 6 من قانون الأحوال الشخصيه على إلزام الزوج بواجبات منها النفقه وتوفير المسكن للزوجه في مقابل الطاعة من قبل الزوجه وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.





وهذا النشوز محرم في الدين الإسلامي، ويسقط حق الزوجة في النفقة، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي وإن ثبت بعده بمدة.





ولذلك رصدت "صدي البلد " اراء المواطنين حول " هل تؤيد مقترح حرمان الزوجه الناشز من النفقه في حال الطلاق؟".





قال "نادر خالد" هذا هو القانون والشرع ولكن في حال وجود اطفال لابد أن يكون هناك نفقه لهم ولتعليمهم ولكن الزوجه ظلمت نفسها و ليس لها حقوق .





و تابع "عمرو عادل" لا يجب حرمانها بالطبع لان لا يوجد مصدر رزق وليست موظفه ولديها أطفال لابد أن يوجد نفقة بسيطة لحين وجود عمل.





وأشار "أشرف مازن" إلى أن الشرع يؤيد سقوط النفقه في حاله نشوز الزوجة وحق الأطفال محفوظ وليس له اي علاقه بالزوجة.





وقالت "أمل كارم" إنها تؤيد هذا القرار، لأن هي التي حكمت علي نفسها بذلك بسبب صفاتها ولكن الأولاد ليس لهم ذنب.





وأكدت " نجلاء سعيد" الزوجى التي تفعل ذلك لابد ان يكون لها عقاب لكن في حال وجود أطفال من الممكن التنازل وتقديرها لاجلهم فقط.



