مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى فى أسوان يزور مركز مجدي يعقوب

يواصل مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى فى دورته الرابعة المقامة على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقى فعالياته المتنوعة على مدار 5 أسوان للتأكيد على توجيه رسالة للعالم بأن أسوان واحة الأمن والأمان ومقصد المهرجانات والأحداث الثقافية والفنية والسياحية .



ورصدت عدسة " صدى البلد " حرص اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على لقاء مسئولى المهرجان برئاسة الدكتورة سهير عبد القادر ، وأيضًا ممثلى فرق الفنون الشعبية المشاركة بإجمالى 16 فرقة مصرية وصينية وأفريقية فى اليوم الختامى للمهرجان .



وقد قام المحافظ بإلتقاط الصور التذكارية مع منظمى المهرجان وأعضاء الفرق الفنية بالنصب التذكارى لرمز الصداقة ، بجانب متحف السد العالى و الأتوبيس المكشوف الخاص بالفرق .



وطالب اللواء أحمد إبراهيم بتنظيم رحلات وجولات سياحية للمشاركين فى المهرجان ومنها متحف النيل الوثائقى ، وخاصة مجموعة أطفال 57357 ، والمعاقين من ذوى الهمم الخاصة .



ومن جانبها أوضحت سهير عبد القادر بأن اليوم الأخير لفعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى تضمن قيام الوفود والفرق الفنية المشاركة بزيارة مركز مجدى يعقوب لأمراض وجراحات وأبحاث القلب حيث قامت الفرق بتقديم عروضها الفنية المبهرة للمرضى والأطفال بالأقسام العلاجية بالمركز ، بجانب تكريم جراح القلب العالمى البروفيسور مجدي يعقوب .



ولفت إلى أن الفعاليات تختتم فى الفترة المسائية بتنظيم حفل فنى لكافة فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان بقرية غرب سهيل وذلك قبل مغادرة كافة الفرق ومسئولى المهرجان غدًا الخميس .



ووجهت سهير عبد القادر شكرها لأهالى أسوان والمسئولين وعلى رأسهم المحافظ اللواء أحمد إبراهيم لما قدموه من دعم لامحدود ساهم فى نجاح الدورة الرابعة من هذا المهرجان الدولى الهام فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإتحاد الإفريقى .

