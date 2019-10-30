أزمات ومشاكل محافظة البحيرة بمناقشات محلية النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال تطوير كورنيش مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.





وقال النائب بلال النحال، إن اللجنة ناقشت هذا الطلب في وقت سابق وأوصت بسرعة تطوير الكورنيش، لكن تفاجأوا بتوقف أعمال التطوير، مطالبا بسرعة الانتهاء من التطوير وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.





وبشأن هذا الطلب، وجهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة والانتهاء من تطوير كورنيش المحمودية بمحافظة البحيرة.





كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة آخر من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال الرصف بطريقي المحمودية - دمنهور، ودمنهور– دسوق، اللذين يربطان بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.





وانتقد النائب بلال النحال، توقف أعمال الرصف رغم حاجة المواطنين الملحة لرصف الطريق وتطويره، داعيًا إلى ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الرصف.





وأكد ممثل هيئة الطرق والكباري، أنه العمل في رصف الطريق سيستمر وسيتم الانتهاء منه قبل شهر مايو 2020.





وشددت لجنة الإدارة المحلية علي ضرورة الإسراع فى تنفيذ توصيتها برصف الطريقين.





وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن مشاكل الطريق الزراعي من أبو حمص لكفر الدوار بمحافظة البحيرة.





وتحدث النائب أحمد العرجاوي، عن مشكلات الطريق، مشيرا إلي عدم وجود يوتيرن شرعي، مما يتسبب في تكرار الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين، بسبب اتجاه السيارات في الاتجاه المعاكس.





وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إنهاء يوتيرن قانوني في الطريق حفاظا علي سلامة المواطنين، ولمواجهة مشكلة تكرار الحوادث علي هذا الطريق وإزهاق أرواح المواطنين.





وطلبت اللجنة من هيئة الطرق والكباري ومحافظة البحيرة، بالرد كتابيا في أقرب وقت بما تم اتخاذه من إجراءات.





كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبن محمد الدامي ومحمد عمارة، بشأن انهيار كوبريي السيد أفندي، وعبد الجليل نوح بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، ما أدى إلى إغلاق الطريق، وتأخر وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال إصلاحهما.



