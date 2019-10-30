لجنة الخطة بـ النواب تطالب الحكومة بتطوير مهارات الموظفين

قال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمد السبكي، إن الوزارة انتهت من تعديل قانون الموازنة العامة للدولة، ليعكس فلسفة البرامج والأداء، ومن المتوقع إرساله إلى مجلس النواب قريبا.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية للبرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأربعاء، لاستلام مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات وصولًا للبرامج الفرعية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك فى حضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.



وأيد السبكي حديث النائبة سليفيا نبيل عن أهمية العمل على جودة نظام "البرامج والأداء" وتطبيقها في موازنة العام المالي الجديد.



وبدورها أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، أهمية تطوير منظومة البرامج والأداء، وأنها لن تتسلم أي نماذج تحمل أخطاء العام الماضي، مضيفة: البرلمان والحكومة متفقين علي تنفيذ منظومة البرامج والاداء منذ 4 سنوات، ولو قلنا كل شيء صعب، لن نفعل شيء، وإذا لم نتلاشي الأخطاء السابقة فذلك يعني اننا لا نتعلم منها.



وأشارت إلى أن هناك مشروعات مهمة في برنامج الحكومة لم يتم الصرف عليها، وهو ما يعني أن صغار الموظفين في الجهات غير متطلعين لرؤية التطوير الخاصة بالدولة، بالإضافة إلي أن هناك اعتمادات ليس لها برامج.



وشددت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، علي ضرورة تطوير مهارات كافة الموظفين ليتمكنوا من المساهمة في تطوير مصر.



وأشارت إلى حرص البرلمان على الوصول إلى جودة منظومة "البرامج والأداء" وتطويرها وعدم الوقوف عند حد المرحلة الأولى.



وأضافت سيلفيا نبيل، خلال الاجتماع أنه ليس هناك وقت يمكن إضاعته، ويجب العمل بشكل سريع من أجل ضبط المنظومة وتطويرها، بقولها: مصر معندهاش وقت تضيعه، واحنا فى مرحلة ومتميزين عن تجربة بنسلفانيا في إننا عارفين عايزين نوصل فين وطريقة الوصول".



وتابعت البرلمانية، قائلة: "مش من ضمن خططنا إننا نوقف أبدًا، بل نستثمر في التطوير، مصر تستاهل إننا نتحدى الصعاب من أجلها، ونتعب ونشيل بعض كلنا".



واستطردت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، موجهة حديثها للحكومة :" مش هينفع نستمر فى تقديرات غير حقيقية على أرض الواقع".