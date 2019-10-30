5 قرارات مهمة في اجتماع حكومة مدبولي اليوم .. تعديل قانون التمويل متناهي الصغر .. 550 ألف دولار لتطوير الأعمال لصغار المستثمرين .. وإنشاء جامعة اللوتس بـ المنيا الجديد

= الموافقة على سداد زيادة رأس مال البنك الدولي

= الحكومة توافق علي إنشاء جامعة اللوتس بمدينة المنيا الجديدة

= مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

= الحكومة توافق على إسناد بعض أعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية

= منحة بمبلغ 550 ألف دولار حكومة لتطوير الأعمال لصغار المستثمرين



الحكومة توافق على سداد زيادة رأس مال البنك الدولي



وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بقراريْ مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663، بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المُصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1/10/2018، وعلى أداتيْ اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.



ووفقا لمشروع القرار، فإن الهدف من زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، هو قيام البنك بعملية إصلاح للإطار الإداري والهيكلي، ويشمل ذلك إجراء تعديلات في القوة التصويتية للدول النامية و"الدول في مراحل التحول" بهدف زيادة مشاركتها في عملية التصويت واتخاذ القرارات بالبنك، حيث يتم تعديل هذه الحصص للاكتتاب بأسهم إضافية تطرح للاكتتاب في هذه الزيادات.



وأشار مشروع القرار إلى أن أهمية مشاركة الدول النامية في هذه الزيادات تنبع مما تمثله هذه المؤسسات من مصدر مهم لتمويل المشروعات الكبرى المُدرجة بالخطة الاستثمارية بالدولة، فضلًا عن استفادتها من الإمكانيات الهائلة والتمويل بالنقد الأجنبي للمشروعات التنموية، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة لسوق العمل.



الحكومة توافق علي إنشاء جامعة اللوتس بمدينة المنيا الجديدة



وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا؛ بحيث لا يكون غرضها الأساسي تحقيق ربح.. ونص مشروع القرار على أن الهدف من إنشاء الجامعة هو الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطوّر، وأداء الخدمات البحثية للغير.



ونص مشروع القرار، على ضرورة أن توفر الجامعة أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.



وأشار مشروع القرار إلى أن الجامعة تتكون من كليات: الهندسة، وطب الفم والأسنان، والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والفنون الجميلة والتطبيقية، والإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر



وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلًا من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيمًا قانونيًا متكاملًا بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.



وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"، ليكون "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.



وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطيْ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.



الحكومة توافق على إسناد بعض أعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية



وافق مجلس الوزراء على إسناد بعض أعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية المملوكة لوزارة الشباب والرياضة لشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، وفي مقدمتها مركز شباب الجزيرة، والمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، والمدينة الشبابية ببورسعيد، والمركز الأوليمبي، واستاد القاهرة (الملاعب/التدريب)، وصيانة ملاعب النجيل الصناعي التي تم تنفيذها بالمحافظات بعدد 3 آلاف ملعب.



كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإبرام العقود اللازمة لتنفيذ مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها والتي تهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، بمقر مجلس الوزراء.وناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما تناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.وتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين كما استعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين مصر وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، بخصوص منحة بهدف تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بقراريْ مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663، بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المُصرح به للبنك.وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا؛ كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.ووافق مجلس الوزراء على إسناد بعض أعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية المملوكة لوزارة الشباب والرياضة لشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، وفي مقدمتها مركز شباب الجزيرة، والمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.ووافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، بخصوص منحة بهدف تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال.ياتي ذلك من خلال دعم مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال واتاحة المعلومات وتوفير خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الابتكارية من رواد الأعمال، بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي.