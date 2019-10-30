حصان أسوان وكلب شرم وقرش الغردقة.. 3 حيوانات مثيرة في بؤرة أحداث اليوم .. ما قصتها

الأهالي متسلقا البنايات السكنية، حتى صار الشغل الشاغل لأهالي العاصمة المقدسة،

احتلت 3 حيوانات في مصر بؤرة الحدث اليوم نظرا لغرابة تصرفاتها .



وكانت قد دعت جمعيات بيئية بدهب بمنع استخدام البلاستيك والاكياس البلاستيكية والزجاجات الفارغة التي تلوث البيئة واستبدالها بالورقية .



قرش الغردقة ضد التحرش



سمكة القرش الواحدة تدر دخلا سنويا يتعدى الـ200 ألف دولار كعامل جذب سياحي في جزيرة الأخوين، وذلك استنادا إلى أعداد الغواصين التي تقوم بزيارة الموقع لمشاهدة أسماك القرش، الأمر الذى أعطى أهمية كبيرة للقروش بالبحر الأحمر، وهو ما دعا جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" للبحث عن سمكة قرش مهددة بالخطر .



تقول هبة شوقي، المدير التنفيذى لجمعية "هيبكا"، إنه بالرغم من تسجيل حوالى 28 نوعا من أسماك القرش فى البحر الأحمر، إلا أن أعدادها تعد منخفضة بالمقارنة بمناطق أخرى من العالم، وتمثل أسماك القرش قيمة اقتصادية مهمة للسياحة المصرية.



وأضافت أن القروش تواجدت على كوكبنا منذ أكثر من 400 مليون عام تقريبا، وتمثل أسماك القرش قمة الهرم الغذائى للأحياء البحرية، كما أنها تلعب دورا رئيسيا فى الاتزان البيئي، حيث يعتبرها علماء الأحياء أهم الدلائل والمؤشرات للاتزان البيئى للبحار والمحيطات.



وتابعت: "تعيش القروش فى البحر الأحمر وأكثرها يوجد فى مناطق الجنوب، خاصة منطقة بيت القروش، ومنها المسالم والمفترس، وأخطر الأنواع المفترسة تسمى قرش النمر واللونج مانوس، ولكن أقل خطورة من القرش الأبيض الموجود في أستراليا ".



وتقول: "أما عن القرش لونج مانوس، والذى يتعرض لخطورة كبيرة نتيجة طوق بلاستيك يحيط منطقة رأسه، فإن هذا النوع هو الأكثر انتشارا بالبحر الأحمر، وهو يأتي ضمن ثالث أنواع القروش الخطيرة، ويعيش دائما في الأعماق الكبيرة، وهذ النوع من القروش، يسكن الأعماق، ويتمتع بحركة سريعة، ويتغذى على أسماك التونة،

وهو ليس عدوانيا إذا لم تتحرش به أو تحاول ملامسته، ولكن لديه الفضول، خاصة نحو الأشياء القريبة من السطح".



حصان أسوان يغرم صاحبه



في أسوان، قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة مفاجئة بمدينة أسوان الجديدة، حيث قرر المحافظ توقيع غرامة مالية على صاحب أحد الخيول تصل إلى ألف جنية مع مصادرة الحصان الذى كاد يتسبب فى وقوع حوادث مرورية على الطريق الرئيسى للمدينة مع تسببه فى تلف شتلات الورد والزهور بأحد الميادين على الطريق .



وعلى الفور إستدعى اللواء أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بعدما لاحظ أيضًا مرور سيارات

النقل الثقيل المحملة بأوزان وكميات زائدة عن المسموح به من الجرانيت والخامات المحجرية وهو الذى يتسبب فى تلف وسوء حالة هذا الطريق على الرغم من إعادة رصفه خلال الفترة الماضية.

على غرار قرد حي الشوقية الذي أصاب أهل مكة المكرمة بالذعر بسبب ظهوره واختفائه أكثر من مرة بينأثارت صورة لكلب يقوم بجمع الزجاجات البلاستيكية من البحر بمدينة دهب، في شرم الشيخ إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعتبر الزجاجات البلاستيكية والأكياس البلاستيك من الأشياء التي تلوث بيئة البحر .وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة قائلين إن :" الكلب فعل ما لم يفعله البشر " " الكلاب أوفياء للبشر والبيئة".وقال محسن جعفر من المهتمين بالبيئة، إن الزجاجات البلاستيكية والأكياس تضر بالبيئة وخاصة الشعابالمرجانية النادرة وقد اعتاد الكلاب في دهب الحفاظ على البيئة رافضة ما يضرها وطالب جعفر بتنظيم حملات نظافة ومنع استغلال البلاستيك القاتل للبيئة.