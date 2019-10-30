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اقتصاد

تراجع اليورو وارتفاع الإسترليني.. سعر الدولار والعملات الأجنبية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:11 م
مايكل عياد
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الأربعاء، 30 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وبلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.86 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع، بتراجع قرشين، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.73 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش عن الصباح.

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.18 جنيه للشراء و 16.29 جنيه للبيع، بارتفاع قرشا للشراء، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.77 جنيه للشراء و 14.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشا للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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