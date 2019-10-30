عميد ألسن عين شمس تستقبل وفدا من جامعة شالز التشيكية

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، البروفيسور ميلان هردليتشا رئيس معهد اللغة التشيكية التابع لكلية الآداب جامعة "شالز" بجمهورية التشيك، بحضور الدكتور خالد البلتاجي رئيس قسم اللغة التشيكية بالكلية. وجاءت الزيارة في إطار تجديد التعاون بين الجانبين في مجال النشر العلمي، وتبادل الزيارات بين الأساتذة والمحاضرين، حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.



وأكدت الدكتورة سلوى رشاد أن كلية الألسن بجامعة عين شمس لا تدخر جهدا في مد جسور التعاون العلمي مع مختلف الجامعات العالمية بهدف صقل خبرات ومهارات الطلاب المصريين علي مستوى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا.