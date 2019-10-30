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أخبار البلد

الحكومة تعلن أسعار المنتجات والسلع الأساسية.. تعرف عليها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:53 م
السلع التموينية
السلع التموينية
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محمود مطاوع
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين إن احتياطي القمح يكفي ٤ أشهر والسكر يكفي ٦ أشهر والزيت والأرز كل منهما يكفي ٣ أشهر، لافتا أنه سيتم طرح مناقصات لشراء الأرز الجديد قريبا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء أن الدواجن عروض الشراء مستمرة حتى ٣٠ أبريل المقبل، مشيرا إلى أن اللحوم المجمدة تكفي ٤ أشهر، وحول اللحوم الحية قال: "هناك زيادة عروض في الشراء مما أدى إلى انخفاض أسعارها".

وأشار إلى أن العام الماضي كان سعر الأرز يتراوح بين ١٠ إلى ١٢ جنيها، واليوم ما بين ٧.٥ إلى ٩ جنيهات، والزيت كان بـ ١٥ أصبح بـ ١٤، والعدس كان ١٤ أصبح ٧ ، والفول انخفض من ٢٤ إلى ١٨، والفاصوليا أيضا من ٢٧ إلى ٢٣، واللوبيا من ٣٢ الى ٢٣ جنيها.

وأوضح أن اللحوم الحية الجيدة جدا كانت بـ ١٢٠ جنيها أصبحت ١١٠ وفي الريف ٩٠ جنيها، والدواجن كانت ٤٧ جنيها العام الماضي، واليوم تتراوح من ٣٠ إلى ٣٥ جنيها، والعدس من ١٧ جنيها إلى ١٤ جنيها.
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