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أخبار البلد

السفارة الأمريكية تهنئ مصر باستضافة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:22 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في القاهرة
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محمد مجدي
هنأت السفارة الأمريكية في القاهرة مصر بمناسبة استضافة شرم الشيخ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان لها: "تهانينا لمصر على استضافة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 - هذه هي المرة الأولى منذ 20 سنة التي يعقد فيها المؤتمر خارج جنيف".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الأمين العام الأول للاتحاد الدولي للاتصالات، "هون هولين زاهو"، قال فيها: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية ، يشرفني أن أحييكم وأكثر من 3000 مندوب يجتمعون في شرم الشيخ ، مصر .. أتمنى لكم كل النجاح في الأسابيع المقبلة".

وأضاف "ترامب": "يجب أن تكون الأهداف الأساسية للولايات المتحدة في المؤتمر واضحة للجميع.. نعتزم نشر خدمات الجيل الخامس بسرعة، وذلك باستخدام نهج مجاني قائم على المؤسسات من أجل نشر تلك التكنولوجيا الثورية لتمكين الابتكار، وريادة الأعمال، والازدهار".
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