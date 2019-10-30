المنطق ينطبق على عمرو دياب وتامر حسني.. تعليق ناري من صبري فواز بخصوص أزمة حمو بيكا

أعاد الفنان صبري فواز مشاركة منشورًا له عبر حسابه الشخصي، على فيسبوك، كان قد نشره في عام 2014، وعلق من خلاله على أزمة تراجع مستوى الغناء في السنوات الأخيرة.





وكتب صبري فواز على المنشور الذي نشره قبل 5 سنوات، قائلًا: "لو هنطبق قواعد الغنا بجد يبقى كده صايص .. لكن لو هندافع بمنطق (عنده كاريزما وله جمهور بيحبه) يبقى المنطق ده ينطبق على عمرو دياب وتامر حسني وأوكا وأورتيجا والسادات و و و ......... #الحق_حق".





وألمح صبري فواز في تعليق على المنشور السابق، أنه أعاد نشره بمناسبة أزمة حمو بيكا الأخيرة، وكتب فواز قائلًا: "بمناسبة موضوع حمو بيكا .. الكلام ده من 5 سنين .. يعنى قبل مانعرف حمو بيكا".





وأشعل حمو بيكا، أزمة، بعد اتهامه أعضاء النقابة، بتلقي رشوة، دون إثبات أو دليل، وهدد بتكسير النقابة والنزول في ثورة بالشارع، للحصول على تصريح بالغناء وإقامة حفل.



