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تعليم

بني سويف بين أفضل 100 جامعة عربيا في تصنيف QS

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:28 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
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أ ش أ
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن ظهور نتائج تصنيف "QS" على مستوى المنطقة العربية لهذا العام ، واحتلت الجامعة المركز 91-100 بعد أن كانت 101-110 في العام السابق.

وتقدمت الجامعة لتصبح في المركز الحادي عشر على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والأزهر وحلوان وقناة السويس وطنطا والزقازيق.

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان له اليوم الأربعاء - أن تصنيف QS يعتمد تصنيف QS –arab region على عشر معايير وهي : السمعة الأكاديمية 30% ، والسمعة الوظيفية 20%-10% على كل من نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب - شبكة التعاون الدولي - نسبة الأبحاث المنشورة ، و5%على كل من نسبة الاستشهادات لكل باحث - البوابة الإلكترونية - نسبة أعضاء هيئة التدريس (حاملي الدكتوراة) - و2.5% على نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب والطلاب الوافدين.

ونوه رئيس الجامعة بأن التصنيف يأتي في إطار تضافر مجهودات مركز تطوير الأداء الجامعي في تحسين السمعة الأكاديمية والوظيفية ، وربط البحوث بالصناعة وارتفاع نسبة التعاون المشترك في النشر الدولي في المجلات ذات السمعة المتميزة الأمر الذي أتي بمردود إيجابي بتحسين الترتيب هذا العام.
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