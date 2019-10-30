وفد الجمعية الشعبية الصينية للسلام ونزع السلاح يزور مؤسسة بطرس غالي

استقبل ممدوح عباس رئيس مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" اليوم الأربعاء وفد الجمعية الشعبية الصينية للسلام ونزع السلاح برئاسة الأمين العام "أن يون" ، الذي يزور القاهرة حاليًا وبحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.



وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة - إمكانات بناء وإقامة تعاون مستقبلي بين الجمعية الشعبية الصينية للسلام ومؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة كما استعرضا العلاقات المصرية الصينية والعلاقات الأفريقية الصينية..حسبما أفاد بيان صادر عن المؤسسة.



وأكد رئيس المؤسسة على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين قيادة وشعبًا..قائلا : "إنه من الممكن استثمار هذه العلاقات المتميزة والاستفادة منها على صعيد القارة الأفريقية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المتواصلة واللحاق بركب التقدم".



واستعرض عباس أهداف وبرامج المؤسسة والتي تستند في الأساس على فكرة ومبادىء الدكتور بطرس غالي في ترسيخ ثقافة السلام وبناء المعرفة والدبلوماسية الوقائية كطريق لوأد وحل المنازعات لتحقيق التعاون المشترك فيما يتعلق باستتباب الأمن والاستقرار العالمي.