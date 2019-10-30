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فن

شاهد.. أحمد مالك عاملا في بنزينة.. والجمهور: "ياعيني على الحلو لما تبهدله الأيام"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
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قسم الفن
نشر الفنان أحمد مالك صورة اثناء عمله في "بنزينة" على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق "مالك" علي الصورة قائلا: "إدي بنزين".

وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: "تيجي تاخود يوميه معانا بقا في مصر للبترول_فخور والله_حط طحينة_يا عيني علي الحلو لما تبهدله الايام".

و من ناحية اخري اختار المخرج الاسترالي رودريك ماكاي الممثل الشاب أحمد مالك للمشاركة في بطولة تجربته الروائية الأولى The Furnace، التي تدور حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

ويلعب أحمد مالك دور جمّال يدعى حنيف، يستطيع عقد شراكة مع حطّاب هارب بحوزته تاج ذهبي. يتحتم على الثنائي خداع العصابات التي تقف على أهبة الاستعداد للاستيلاء على السبائك الذهبية المخبأة في موقد سري.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد مالك تصوير الفيلم في ولاية أستراليا الغربية الشهر المقبل، وكان مشروع الفيلم قد تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.

يشارك أحمد مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengale وتريفور جاميسون وإريك طومسون وماهيش جادو وأسامة سامي.

وعن المشروع صرح المخرج رودريك ماكاي قائلًا "أنا سعيد جدًا لأن لديّ فرصة لإلقاء الضوء على فترة مهمة، وبالكاد معروفة في تاريخ أستراليا. تحتفي هذه الفترة بالتنوع الثقافي للمؤسسين الأوائل، كما أنني متحمس للعمل برفقة الممثل الأسترالي الأيقوني ديفيد وينهام وإلى جانبه النجم المصري الشاب أحمد مالك، الذي يتميز بأداءات صادقة ستساهم في إرساء قواعد فترة حمى التهافت على الذهب.
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