وزير النقل: نحتاج ١٠٠ مليار جنيه لتطوير ١٠٠٠ مزلقان على السكة الحديد

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه ناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تأمين عبور المواطنين من مزلقانات السكة الحديد، مناشدا المواطنين عبور المزلقانات من الطرق المخصصة من أجل الحفاظ على حياتهم حتى لا تقع اَي حوادث.



وأضاف "الوزير" خلال مؤتمر صحفي له عقد بمجلس الوزراء أنه يوجد 1100 مزلقان على مستوى الجمهورية، تم تأمين ١٠٠ مزلقان منهم بأحدث التجهيزات وباقي ١٠٠٠ مزلقان يتم العمل عليهم تباعا، مكملا: "إذا تم العمل على الـ ١٠٠٠ مزلقان دفعة واحدة فسوف نحتاج إلى ١٠٠ مليار جنيه"٠



وكشف وزير النقل أن مجلس الوزراء وافق على إقامة ٢ كوبري ونفق في المزلقانات الأكثر أهمية في مناطق أبو حُمُّص بالبحيرة ونفق بيني سويف وكوبر في أبو سوير.



وحول المحاور النيلية قال المهندس كامل الوزير أن رئيس الجمهورية كلف بأن يكون لدينا محاور على ضفاف النيل لربط الشرق بالغرب، وصلنا ٢٢ كوبري تم الانتهاء من ١٢ منهم وباقي ١٠ محاور جاري العمل بهم مشيرا إلى أن بين كل محور ومحور ٢٥ كيلو.