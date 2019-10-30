Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير النقل: نحتاج ١٠٠ مليار جنيه لتطوير ١٠٠٠ مزلقان على السكة الحديد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:00 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير - وزير النقل
Advertisements
محمود مطاوع
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه ناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تأمين عبور المواطنين من مزلقانات السكة الحديد، مناشدا المواطنين عبور المزلقانات من الطرق المخصصة من أجل الحفاظ على حياتهم حتى لا تقع اَي حوادث.

وأضاف "الوزير" خلال مؤتمر صحفي له عقد بمجلس الوزراء أنه يوجد 1100 مزلقان على مستوى الجمهورية، تم تأمين ١٠٠ مزلقان منهم بأحدث التجهيزات وباقي ١٠٠٠ مزلقان يتم العمل عليهم تباعا، مكملا: "إذا تم العمل على الـ ١٠٠٠ مزلقان دفعة واحدة فسوف نحتاج إلى ١٠٠ مليار جنيه"٠

وكشف وزير النقل أن مجلس الوزراء وافق على إقامة ٢ كوبري ونفق في المزلقانات الأكثر أهمية في مناطق أبو حُمُّص بالبحيرة ونفق بيني سويف وكوبر في أبو سوير.

وحول المحاور النيلية قال المهندس كامل الوزير أن رئيس الجمهورية كلف بأن يكون لدينا محاور على ضفاف النيل لربط الشرق بالغرب، وصلنا ٢٢ كوبري تم الانتهاء من ١٢ منهم وباقي ١٠ محاور جاري العمل بهم مشيرا إلى أن بين كل محور ومحور ٢٥ كيلو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر

صلاح أم ماني.. جوهرة ليفربول يختار أسرع لاعب في الريدز

دعاء واظب عليه النبي بعد تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة

أم تستغل طفلها في تهريب المخدرات لصديقها المسجون.. ما فعلته سيصدمك

في عيد ميلادها.. 20 إطلالة تكشف أناقة إيفانكا ترامب

مخدرات في العزاء.. تقديم الحشيش لمشيعي جنازة بالخطأ والنتيجة كارثية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ نجم الأهلي الهارب في تدريبات النجم الساحلي بعد انتهاء الأزمة

في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا

شاهد.. بأفضل لقطة من قلب المسجد الحرام.. مصور سعودي يفوز بجائزة سيينا الدولية