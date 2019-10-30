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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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مرأة

ممنوعة من الحلويات .. عبير صبري تكشف لـ"صدى البلد" سر رشاقتها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
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نورا نبيل
أكدت الفنانة عبير صبري في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنها تخضع الفترة الحالية لحمية غذائية موضحة على حرصها الدائم للحفاظ على رشاقة جسمها ولياقتها البدنية .

وقالت :" عندما اشعر بأن وزني زائد ولو بشكل بسيط أمنع نفسي فورًا من الحلويات والمعجنات واركز فقط على تناول الخضروات والفواكه والزبادي ، لا أنكر أن الأمر مرهق ولكنه مفيد لصحتي وايضًا لمظهري" .

وكانت عبير صبري تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" وتتعاون من خلاله مع محمد رجب وهبة مجدي .
ممنوعة من الحلويات .. عبير صبري تكشف لـ"صدى البلد" سر رشاقتها
ممنوعة من الحلويات .. عبير صبري تكشف لـ"صدى البلد" سر رشاقتها
ممنوعة من الحلويات .. عبير صبري تكشف لـ"صدى البلد" سر رشاقتها
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