رئيس الوزراء: مصر تقود اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط.. والإجراءات الاقتصادية الصعبة انتهت.. وخلال 4 سنوات ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية

رئيس الوزراء:

= الإجراءات الاقتصادية التي تحملناها جميعا بقوة قد انتهت = خلال 4 سنوات من اليوم ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية = خلال عام سيتم إنتاج أتوبيسات كهربائية بمصر خلال عام تعمل في المدن الجديدة





قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من العام المالي الحالي وما أظهرته بصعود معدل النمو إلى 5.6% مقارنة بـ 5.3% نفس الربع العام الماضي يعطي مؤشر على تحقيق المستهدفات التي تم وضعها للعالم المالي والتي تضمنت تحقيق معدل نمو 6% خلال العام المالي الجاري خاصة وأن الربع الأول عادة يكون هو الأبطأ في مؤشرات العام.





وتابع رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أن ما يحدث تشهد به مؤسسات دولية أيضا وصدرت مؤخرا تقارير أكدت على أن مصر تقود اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط إلى النمو، متابعا: "إن الإجراءات التي تحملناها جميعا بقوة قد انتهت".





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة مشاكل المواطنين وشكاويهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والمياه والغاز، موضحًا أنه راجع الخطط مع مسئولي الشركات والوزراء المعنيين، ووجد أن مشكلتنا الحقيقية في التحصيل والمحصلين حيث يحدث تأخير في بعض القراءات لتزيد الفواتير بشكل غير مخطط، وهو ما تم مراجعته مع رؤساء الشركات.





وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه خلال 4 سنوات من اليوم، ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية لننهى العامل البشري تمامًا من عملية القراءة، ليتجه المواطن لـ"يظبط بنفسه استهلاكه لأنه عارف هو قد ايه".





وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتًا أكثر في قطاعات المياه والغاز لكن سيتم استبدالها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الفواتير.





وأوضح أنه خلال عام سيتم إنتاج أتوبيسات كهربائية بمصر، خلال عام تعمل في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدية، والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية عبر إنتاج عدد كبير من الأتوبيسات.





وأشار إلى أن الحكومة تتواصل مع أكثر من شركة عالمية لوضع خطط لتفعيل هذا الأمر، واستبدال الميكروباصات والميني باصات للعمل بالغاز خلال فترة قليلة مقبلة، مع فتح استبدال التوكتوك خصوصا في المدن وعواصم المحافظات والمدن الكبرى كمرحلة أولى مع اتاحة أكثر من بديل منها عربات تعمل بالغاز الطبيعي.



