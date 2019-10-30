محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

رغم اختفائها عن الأضواء لسنوات طويلة، إلا أن شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة، تتصدر المشهد خلال الأيام الأخيرة، منذ أن انتشرت شائعات انفصال والدتها وزوجها طارق العريان، إلا أن أصالة ردت بحزم على هذه الأنباء ونفتها تمامًا بصورة تجمعها بـ طارق العريان على حسابها على انستجرام.





شام الذهبي ابنة أصالة الكبرى، تجمعها علاقة خاصة زادات مؤخرًا حبًا بعد شائعات طلاق أصالة، فخرجت ابنتها شام لتدعمها بشكل نفسي ومعنوي ونشرت صورة لـ أصالة على حسابها على أنستجرام تعبر فيها عن مدى حبها ودورها في حياتها.



