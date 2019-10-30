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مرأة

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:31 م
أصالة وابنتها شام
أصالة وابنتها شام
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رشا عوني
رغم اختفائها عن الأضواء لسنوات طويلة، إلا أن شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة، تتصدر المشهد خلال الأيام الأخيرة، منذ أن انتشرت شائعات انفصال والدتها وزوجها طارق العريان، إلا أن أصالة ردت بحزم على هذه الأنباء ونفتها تمامًا بصورة تجمعها بـ طارق العريان على حسابها على انستجرام. 

شام الذهبي ابنة أصالة الكبرى، تجمعها علاقة خاصة زادات مؤخرًا حبًا بعد شائعات طلاق أصالة، فخرجت ابنتها شام لتدعمها بشكل نفسي ومعنوي ونشرت صورة لـ أصالة على حسابها على أنستجرام تعبر فيها عن مدى حبها ودورها في حياتها. 

عادة ما تتألق شام ابنة أصالة في إطلالات محتشمة وأنيقة، لها ذوق خاص لملابسها، سواء في الفساتين السواريه أو الملابس الكاجوال البسيطة، حسابها على أنستجرام مليئ بـ الإطلالات المميزة التي تكشف أناقة شام الذهبي، إضافة إلى لقطات قريبة من القلب تجمعها بوالدتها.
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة
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محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

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