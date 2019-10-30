Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مكرم محمد أحمد: الشعب اللبناني أعلن رفضه للطائفية وتوحد خلف علم بلاده.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:55 م
مكرم محمد احمد
مكرم محمد احمد
Advertisements
قسم التوك شو
قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن هناك عددا قليلا من السياسيين اللبنانيين أظهروا انتماءاتهم وقناعاتهم الشخصية خلال الازمة الراهنة التي تشهدها لبنان ومنهم وزير الدفاع اللبناني، منوها بأن الجيش اللبناني يحظى باهتمام واسع من جميع تيارات المجتمع، كما ان الجميع يتلافي حدوث أي صدام بين المواطنين والجيش .

وأضاف مكرم محمد أحمد " خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إننا نرى الجيش اللبناني يقف في صف المحتجين ويحمي المتظاهرين، وفي مثل هذه الظروف يوجد عناصر مندسة تسعى لتوسيع الخلاف ، كما نرى ان هناك غضبا على الطائفية وقد يكون حسن نصر الله وحزب الله هم من وراء ما يحدث في لبنان.

وأشار مكرم محمد أحمد الي أن الشعب اللبناني أعلن عن رفضه للطائفية و توحد خلف العلم اللبناني، منوها بان حزب الله له حوالي 11 وزيرا في الحكومة وهو المستفيد من وراء ما يحدث في لبنان.

وأوضح مكرم محمد أحمد، أن حزب الله قد يكون صاحب قرار الحرب والسلم ، كما أن قرارات حزب الله شيعية متاثرة بايران موضحا ان الاحتجاجات التي تحدث في لبنان خالية من العنف وتوحد بين أبناء الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيروت على المحك .. مقترح سياسي ينتشل لبنان من أوضاعه الصعبة

الحريري ونصرالله يتحدثان والآلاف في الشوارع .. ماذا حدث بثالث أيام انتفاضة لبنان؟

أحمد موسى يكشف المسئول الأول عن إشعال الأوضاع في لبنان .. فيديو

ترشيحاتنا

ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة في ملهى ليلي

في أول ظهور إعلامي.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تتحدث عن موهبتها.. فيديو

المنطق ينطبق على عمرو دياب وتامر حسني.. تعليق ناري من صبري فواز بخصوص أزمة حمو بيكا

في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا

خطأ شائع في التسبيح عقب الصلاة.. على جمعة يوضح التصرف الصحيح

انخفاض سعر الحديد إلى 8000 جنيه فى هذه الحالة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب