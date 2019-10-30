مكرم محمد أحمد: الشعب اللبناني أعلن رفضه للطائفية وتوحد خلف علم بلاده.. فيديو

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن هناك عددا قليلا من السياسيين اللبنانيين أظهروا انتماءاتهم وقناعاتهم الشخصية خلال الازمة الراهنة التي تشهدها لبنان ومنهم وزير الدفاع اللبناني، منوها بأن الجيش اللبناني يحظى باهتمام واسع من جميع تيارات المجتمع، كما ان الجميع يتلافي حدوث أي صدام بين المواطنين والجيش .



وأضاف مكرم محمد أحمد " خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إننا نرى الجيش اللبناني يقف في صف المحتجين ويحمي المتظاهرين، وفي مثل هذه الظروف يوجد عناصر مندسة تسعى لتوسيع الخلاف ، كما نرى ان هناك غضبا على الطائفية وقد يكون حسن نصر الله وحزب الله هم من وراء ما يحدث في لبنان.



وأشار مكرم محمد أحمد الي أن الشعب اللبناني أعلن عن رفضه للطائفية و توحد خلف العلم اللبناني، منوها بان حزب الله له حوالي 11 وزيرا في الحكومة وهو المستفيد من وراء ما يحدث في لبنان.



وأوضح مكرم محمد أحمد، أن حزب الله قد يكون صاحب قرار الحرب والسلم ، كما أن قرارات حزب الله شيعية متاثرة بايران موضحا ان الاحتجاجات التي تحدث في لبنان خالية من العنف وتوحد بين أبناء الوطن.

