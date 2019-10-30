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أخبار العالم

هاشتاج #حزب_الله_يحرق_خيامنا يتصدر تويتر الكويت

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:21 م
صدى البلد
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سعيد العربي
نقل ناشطون وصحفيون متواجدون في ساحة التظاهرات بلبنان صور ألسنة الدخان نتيجة حرق الخيم، بعدما هاجم رجال مسلحون بالعصي المخيمات. وردد المهاجمون شعارات مرتبطة بجماعة حزب الله وحركة أمل.

وقال أحد المغردين على تويتر" لم تسلم خيام المعتصمين السلميين من إرهاب مليشيات إيران".



وقال اخر" أنصارا لجماعة حزب الله اللبنانية وحركة أمل اشتبكوا مع محتجين عند أحد الحواجز على طريق رئيسي في بيروت يوم الثلاثاء وهدموا خيامهم مما دفع الشرطة للتدخل".

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