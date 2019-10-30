القومي للترجمة يشارك في الدورة 38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب





كذلك "المسيحية القبطية فى ألفى عام" من ترجمة مجدى جرجس،"رحلة الى الحجاز و مصر " من ترجمة جلال سعيد الحفناوى ،"سير جيمس فريزر والخيال الأدبى" من ترجمة أحمد صديق الواحى ،"الدولة المصرية القديمة" من ترجمة نرمين كامل ،"مواطنون وسادة" من ترجمة محمود محمد على ،"الحرب السرية للسيطرة على صناعة السينما العالمية " من ترجمة محمود محمد على "،"كيف أصبح أصبح العهد القديم كتابا :تدوين اسرائيل القديمة" من ترجمة احمد عبد المقصود الجندى ،"جسر على المتوسط" ، من ترجمة عبد الله العاطى النجار وعصام السيد على " الجماهير والسلطة " من تأليف الياس كانتى ومن ترجمة محمد أبو رحمة ،"شذرات من شعرية النار " من ترجمة محمد سيف "روسيا والغرب-لمن الغلبة" من ترجمة محمد نصر الدين الجبالى ،"كيف تصبح باحثًا علميا متميزًا " من تأليف محمد حماد هنادى ،"تراث دافنشى: كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد" من ترجمة ناهد الديب،"أدولف" من ترجمة محمود وصفى ،"تاريخ مصر القديمة" من ترجمة أشرف فتحى،" الأدب والامة فى الشرق الاوسط " من ترجمة هبة الله محمود عارف،" السينما الايرانية : تاريخ سياسى" من ترجمة أحمد يوسف ،"بين الحرية والانسانية والقدر الالهى فى الفكر الاسلامى" من ترجمة محمود محمد سلامة و"السينما والتاريخ " من ترجمة سحر سمير يوسف.



جدير بالذكر أن الدورة الجديدة من معرض الشارقة الدولى للكتاب تقام تحت شعار: "افتح كتابًا...تفتح أذهانًا" تزامنًا مع اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

يشارك المركز القومى للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، فى الدورة 38 لمعرض الشارقة الدولى للكتاب، والذى يبدأ اليوم 30 أكتوبر ويستمر إلى 9 نوفمبر 2019.يشارك المركز القومى بجناح بيع كبير ، يضم أحدث إصداراته والتى لاقت رواجًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة بين الجماهير المصرية والعربية ، نذكر منها :"الدليل العلمى للترجمة الأدبية من تأليف كيلفورد لاندرز ومن ترجمة خالد توفيق،"غريزة الموسيقى" من تأليف فيليب بول ،"تفسير سفر الامثال وشرحه بالعربية لسعديا بن جاؤون بن يوسف الفيومى" من ترجمة أحمد محمود هويدى ،"ثورة لم تتم : كارل ماركس وإبراهام لينكولن" من تأليف روبن بلاكبيرن ومن ترجمة عزة خليل ،"مصر فى القرن 19 : محمد على الى الاحتلال البريطاني" من ترجمة صبرى محمد حسن ،"كيف تحيا فى رفاه " من ترجمة راقية جلال الدويك، "الأمة تصويرا ونحتا" من ترجمة ايمان فرج ،"ما الحياة :كيف تدب الروح فى الكيمياء" من ترجمة حسين ثابت ،"البؤس والنبل" من ترجمة حسين محمود،"من الشاطئ الاّخر :طه حسين " من ترجمة عبد الرشيد الصادق محمودى.