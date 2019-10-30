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رياضة

معلول وجيرالدو في مران الأهلي قبل معسكر الإمارات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:35 م
علي معلول
علي معلول
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عبد الحكيم ابو علم
انتظم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الأربعاء، بعد عودتهما من بلديهما وقضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري بالنادي.

وكان الثنائي معلول وجيرالدو، قد حصلا على راحة إضافية بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري بالنادي؛ للسفر إلى بلديهما وقضاء فترة إجازة قصيرة خلال فترة التوقف.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وذلك في إطار التحضير لمرحلة ما بعد فترة التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمشواره في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة النجم الساحلي في تونس نهاية نوفمبر المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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