التنمية المحلية: نوفر 670 ألف فرصة عمل للشباب من خلال برنامج مشروعك| فيديو

قال خالد قاسم معاون وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن برنامج التنمية المجتمعية مشروعك أحد روافد وزارة لحل مشكلة البطالة في مصر ويساعد على توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال إقامة مشروعات للشباب صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ولدينا 287 مكتبا تابعا للوزارة والمشروع بالشراكة مع 6 بنوك وطنية.



وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مكاتب الوزارة تستقبل الشباب وكل من يحتاج إقامة مشروع أو تطوير مشروعه القائم ويتم التعرف على أفكار الشباب في دراسة جدوى الفكرة ويتم اختيار البنك الذي يمول فكرة المشروع.



وتابع خالد قاسم:" إذا كانت اوراق الشاب مستوفاة يتم اعطاؤه رخصة مؤقتة تمنحه حق مباشرة أعماله لحين استكمال الإجراءات، و جهاز تنمية المشروعات يتعاون معنا في تدريب الكوادر البشرية ونوفر المعارض السنوية المهمة على مستوى مصر".



واكمل خالد قاسم:" محافظة المنيا تحتل المركز الأول بـ 15 ألفا و906 مشروعات ويليها البحيرة 14 الفا 190 مشروعا، ويليها سوهاج بـ 13 ألفا 689 مشروعا"، مضيفا:" من خلال مشروعك نوفر 671 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب".

