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أخبار العالم

الجيش الإماراتي يعلن سحب قواته من عدن وتسليم المدينة للقوات السعودية واليمنية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عودة قواتها في عدن، وتسليم مدينة عدن إلى القوات السعودية.

وبحسب سكاي نيوز، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية إن قواتها العاملة في عدن ستعود إلى البلاد بعد إنجاز مهامها العسكرية المتمثلة في تحرير عدن وتأمينها.

وأضافت أن عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القوات الإماراتية العائدة من عدن أتمت مهامها العسكرية بنجاح كبير حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بتاريخ 17 يوليو 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأثمرت عن تحرير العديد من المناطق ومنع التغلغل الإيراني الهادف إلى السيطرة على الدولة اليمنية.

وأضافت أن القوات الإماراتية والسعودية بعد تحرير عدن عملت على تأمينها عسكريًا وتثبيت الاستقرار، وملاحقة فلول الإرهابيين، والقضاء على كافة بؤر التهديد الأمني، بحيث تمكنت من نشر الأمن وتعزيزه في مختلف أرجاء محافظة عدن وتمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم، وقد نتج عن مرحلة التمكين وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية.

وأكدت القيادة العامة أن قوة الواجب الإماراتية وبعد إنهائها مراحل التحرير والتأمين والتمكين قامت بناء على الخطط الاستراتيجية المعتمدة من قيادة التحالف العربي بتسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية الشقيقة والتي ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة تأمين المدينة والاستمرار في المحافظة على المكتسبات التي تحققت.

وأشادت القيادة العامة بالبطولات التي حققتها قوة الواجب الإماراتية منذ تحرير عدن في عام 2015، حيث سطر ضباط وضباط صف وأفراد القوة بطولات تسجل في التاريخ العسكري، حيث حققت القوة انتصارات عديدة في المعارك التي خاضتها ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، كما أشادت القيادة ببطولات الشهداء الذي قدموا أرواحهم فداء لوطنهم وقيادتهم ونصرة للحق والوقوف مع الأشقاء.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن قواتها وكجزء من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستواصل دعم ومساندة الأشقاء في اليمن بما فيه مصلحة وخير اليمنيين.
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