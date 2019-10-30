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أخبار البلد

أسعار المنتجات في الأسواق.. اللحوم البلدي 90 جنيهاً والطماطم 5 جنيهات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:32 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمود مطاوع
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا من أجل توفير كافة السلع الأساسية بأسعار تناسب جميع المواطنين.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة أنه من أولويات عملنا توفير المخزون الإستراتيجي للسلع الإستراتيجية على الأقل لمدة 3 أشهر، متابعًا: "اليوم احتياطي القمح يصل لـ 4.8 شهر كما أن احتياطي السكر يصل لـ 6 أشهر 3.8 كما أن هناك عروضاً لاستيراد الدواجن المجمدة فضلا عن توافر الإنتاج المحلي بالإضافة بوفرة اللحوم وباقي السلع تتوافر بالأسواق".

ولفت الوزير إلى أن هناك انخفاضاً في أسعار العديد من السلع كالأرز حيث بلغ 7.5 جنيه والسكر بلغ 7.5 جنيه والزيت 14 جنيهًا المكرونة 7 جنيهًا للكيلو والعدس 14 جنيهًا والفول عقب تخطي أزمته بلغ 18 جنيهًا والفاصوليا بلغت 23 جنيهاً واللوبيا 22 جنيهًا.

وأوضح أنه بالنسبة لأسعار اللحوم البلدي بلغ سعر الكيلو 90 جنيهًا وبالنسبة للدواجن الكيلو بـ 37 جنيهًا والمجمد أقل بكثير وبالنسبة للأسماك هناك وفرة حيث بلغ سعر الكيلو البوري 67 جنيهًا.

وأشار الوزير بالنسبة لأسعار الخضروات بلغ كيلو الطماطم 5 جنيهات والبطاطس 7 جنيهات والبصل 5 جنيهات والخيار 8 جنيهات والجزر 7 جنيهات والباذنجان 4 جنيهات والكوسة 10 جنيهات.

وأوضح وزيرة التموين أن كافة السلع الأساسية متوفرة بأسعار مناسبة للجميع.
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