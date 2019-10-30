سفير مصر بالجزائر يشارك في افتتاح معرض الجزائر الدولي للكتاب

افتتح حسن رابحي وزير الاتصال "الإعلام" الناطق باسم الحكومة الجزائرية وزير الثقافة بالإنابة اليوم الأربعاء الدورة الـ24 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، "سيلا 2019" بمشاركة السفير أيمن مشرفة سفير لدى الجزائر.



ورافق رابحي عدد من الوزراء لافتتاح المعرض الذي أقيم بقصر الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، تشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر من بينهم 298 دار نشر جزائرية و123 دار نشر مصرية، من بين 700 دار نشر أجنبية من 40 دولة.



ويقام على هامش المعرض عدد كبير من الفعاليات الثقافية والندوات التي يشارك فيها مثقفون وكتاب من عدة دول عربية وإفريقية.



يذكر أنه تم اختيار السنغال لتكون ضيف شرف دورة هذا العام التي تستمر حتى 9 نوفمبر المقبل تحت شعار "الكتاب قارة".