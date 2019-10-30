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توك شو

مكرم محمد أحمد: المرأة اللبنانية مظلومة رغم مظاهر الحرية في لبنان.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:20 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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توك شو
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إن استقالة سعد الحريري ستزيد الأمور تعقيدًا رغم ملاحظات البعض عليه لكنه يمثل غالبية اللبنانيين التي تمنع تفكك المجتمع، لافتًا إلى أن اللبنانيين مصرين على الاحتشاد في الميادين وفقدوا الثقة في الطبقة السياسية الموجودة ولم تعد قادرة على حكم البلاد.

وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره لبرنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أن هناك فقدان ثقة بين الطبقة السياسية كافة خاصة قطاع الشباب والمرأة، مشيرًا إلى أن المرأة نشطة جدًا في قضية التظاهر وهي عصب الثورة وتقود المظاهرات اللبنانية بصرف النظر عن ملاحظات البعض على طريقة لبسها ولكنها عنصر مهم من عناصر الثورة .

وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن المرأة اللبنانية تعاني من الانقسام لا تستطيع أن تعطي جنسيتها لأبنائها خاصة لو كانت شيعية رغم تظاهر التحرر في المرأة اللبنانية ولكن أهم مشكله ليها غياب قدرتها عن جنسيتها، لافتًا إلى أن الكشف عن الحسابات السرية قامت بها مجموعة محدودة من السياسيين اللبنانيين.

وأكد مكرم محمد أحمد، إن الجيش اللبناني يحظى بإحترام واسع من كافة فئات المجتمع والجميع يتلاشي امكانية اصطدام مع الجيش، مؤكدًا إلى ان الجيش يقف في صف المحتجين ويحميهم.
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