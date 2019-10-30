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منوعات

بعد إدراجه أفرادا وكيانات داعمة للحرس الثوري.. معلومات عن مركز استهداف تمويل الإرهاب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:16 م
صدى البلد
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سعيد العربي
صنّف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم الأربعاء شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الارهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وبحسب قناة "العربية"، قررت الدول السبع الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية) تصنيف 25 اسمًا ووقف أي تعاملات مالية معها لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.

ويعمل "مركز استهداف تمويل الإرهاب" على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.


التعريف بالمركز
المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب تأسس في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية (رئاسة أمن الدولة) والولايات المتحدة الأمريكية (وزارة الخزانة)، وعضوية دول الخليج.

الأهداف والمهام:

قمع تمويل الأنشطة الإرهابية.
تصنيف الأفراد والكيانات الممولة للإرهاب.
الإعلان عن قوائم الأفراد والكيانات المتورطة.
بناء شراكات وثيقة بين شركاء المركز.
فرض الجزاءات بحق المتورطين في تمويل أنشطة الإرهاب.
توفير المساعدة الفنية وبناء قدرات للجهات والدول التي تطلب ذلك.
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