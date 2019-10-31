Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فتاة تنزلق من فوق الشلال بعدما فشل حبيبها في الإمساك بيدها.. وهذا آخر ما قالته

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:34 ص
فتاة تسقط من على
فتاة تسقط من على الجبل
Advertisements
عزة عاطف
لم تهنأ الفتاة البالغة 29 عامًا بمستقبلها الذي ظلت ترسمه أمام عينيها مع شريك حياتها قبل لحظات من موتها فوق قمة جبل «كيندر داون» في مقاطعة ديربيشاير البريطانية.

ففي أثناء تحدثها إلى حبيبها «آدم ستانواي»، عن مستقبلهما المشرق انزلقت قدمي «هانا لوي» من فوق شلال جبل كيندر على ارتفاع 100 قدم تقريبًا وفقًا لصحيفة "مترو"، وفارقت الفتاة الحالمة الحياة.

تعمل "هانا"، محاسبة، وقد عشقت الترحال فخرجت هي وأسرتها في عيد الفصح لتسلق قمة جبل كيندر داون والوصول إلى الشلال بعد 3 ساعات، وقد تركتها والدتها وأختها مع حبيبها وتمشيتا للتنزه تاركينهم بمفردهما.

ولكن وقعت الفاجعة في اللحظة التي همَّ الحبيبان فيها بالمغادرة حيث انزلقت قدما الفتاة، حاول حبيبها مد يده إليها وإنقاذها لكنها أفلتت منه وقد وصف تلك اللحظة أمام المحكمة بالـ"مؤلمة الفظيعة" لأنه لم يستطع رؤية أين وقعت بالضبط بسبب ضعف نظره.

وقد بحثوا مع الشرطة عن جثتها أسفل الشلال ليجدوها بعد نصف ساعة في حالة مروعة وقد فارقت الحياة بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الدماغ، وبعد التحقيقات لم يثبت وجود أي شبهة جنائية في الحادثة.

Advertisements

ترشيحاتنا

هذه المباراة لا تخذلنا أبدا.. تعليق مثير من ليفربول عقب الفوز أمام أرسنال

خليكي في حالك.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه ..شاهد

مباراة مجنونة.. اوريجي يسجل هدفاً عالمياً وينقذ ليفربول من الهزيمة أمام أرسنال.. وركلات الترجيح تحسم.. فيديو

مش انا اللى اخترت لوني ولا شكلي.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

النائبة الكويتية المسيئة لمصر تعجز عن وقف دموعها أمام هذا المشهد.. فيديو

رضا عبد العال: حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تنزلق من فوق الشلال بعدما فشل حبيبها في الإمساك بيدها.. وهذا آخر ما قالته

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور