اورنچ مصر ترعى سباق ريد روك العالمية للشركات 2019

بعد النجاح الساحق الذي حققه سباق الشركات العام الماضي على جميع المستويات الاجتماعية والتواصل ودعم روح الفريق والتسويق ، تستضيف شركة ريد روك انترناشيونال سباق الشركات الثاني برعاية شركة اورنچ مصر.



ويتماشى سباق الشركات 2019 مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم حيث يهدف السباق الذي أقيم بحديقة أبراج زيد بارك الشيخ زايد وترعاه شركة اورنچ ، إلى نشر التوعية وجمع الأموال من خلال تخصيص مبلغ قيمته مليون جنيه من أجل تعليم 150 فتاة مصرية وتحويل أحلامهم الي حقيقة بالتعاون مع "إنجاز مصر".



ومن جانبها، قالت دينا المفتي، مؤسسة إنجاز مصر: "إننا متحمسون للغاية لدعوة شركائنا للانضمام إلى سباق الشركات 2019 لمدة يوم كامل من الأنشطة المختلفة لدعم روح الفريق من أجل تقديم الدعم لقضية هامة وهي تعليم ريادة الأعمال للفتيات في جميع أنحاء مصر.



وشارك أكثر من 30 فريقا يمثلون مجموعة كبيرة من المؤسسات من مختلف المجالات في هذا السباق، حيث قامت شركة ريد روك بدعوة نخبة من الشركات الكبيرة والمؤثرة في مصر للمشاركة في سباق الشركات، إيمانًا منها بأن جميع الشركات يمكنها التعاون لإحداث تغيير الى الأفضل. ولقد أشار فريق مجلة سكوب إمباير خلال سباق العام الماضي إلى أن "معظم الشركات لديها مبادرات مجتمعية أو بيئية للمساهمة في تحويل العالم إلى مكان أفضل".



اورنچ هي الراعي البلاتيني للسباق، بالإضافة إلى ثلاثة رعاة رئيسيين وهم: الراعي الذهبي، أبراج ZED الشيخ زايد، والراعي الفضي، أوراسكوم للصناعات وببيسيكو. ومن بين الرعاة الآخرين: IDH، والشركة العربية للهندسة والتوزيع (Adeco) و Pulse Studio.



ومن جانبه علق نادر موريس، الرئيس التنفيذي لشركة ريد روك العالمية، على هذا الحدث قائلًا :"أؤمن بقوة العمل الجماعي. لذا دعونا نجتمع لمناقشة تلك القضية الهامة".



واستمر السباق، برعاية اورنچ، ليوم كامل وتضمن السباق أنشطة مصممة خصيصًا لتعزيز التفاعل بين الفرق .وبما يتفق مع رؤية مصر لتعزيز التعليم، ستوجه الأموال التي تم جمعها للفتيات غير القادرات لمساعدتهن على تعلم الجوانب التجارية الأساسية وبالتالي دعم تطورهن المهني. وفي المساء، عقب مرحلتين في السباق، تم تكريم جميع المشاركين في احتفال ختامي حيث تم توزيع الميداليات على الفرق الفائزة. وألقت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر كلمتها التي عبرت فيها عن فخرها برعاية سباق الشركات للعام الثاني علي التوالي.



وصرحت الاستاذة هالة عبد الودود قائلة: "يعد دعمنا لهذا السباق جزءا لا يتجزأ من جهودنا لدعم التنمية المجتمعية المستدامة في مصر ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية اورنچ التي تدعم تمكين المرأة وتعليمها. إننا نسعى دائمًا لدعم التعليم وتحسين بيئة العمل في المجتمع المصري".



وأضافت عبد الودود: "تسعى شركة اورنچ دائمًا إلى التعاون والشراكة مع جمعيات رائدة مثل" إنجاز مصر" و"ريد روك" لمساعدتنا على تحقيق هدفنا لتعليم الفتيات المصريات ".



وألقت دينا المفتي، المدير التنفيذي لشركة إنجاز، خطابًا وتسلمت شيك بقيمة مليون جنيه من اورنچ الراعي البلاتيني وألقت إحدى الفتيات اللاتي يتلقين الرعاية الكلمة الختامية.