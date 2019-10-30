الموعد النهائي للنشر في مجلة ألسن عين شمس.. 30 نوفمبر

فتحت كلية الألسن بجامعة عين شمس باب النشر في مجلة الألسن للترجمة، العدد الخامس عشر يناير 2020، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د. سلوى رشاد عميد الكلية.





وتتلقى الكلية المشاركات باللغة العربية في الأبواب التالية: "بحوث علمية تم تحكيمها ، دراسات نقدية في الترجمة، تكنولوجيا الترجمة" ، مشيرا إلى أن المشاركات ستخضع للتحكيم و المراجعة من قبل هيئة تحرير المجلة قبل قبول نشرها، للوقوف علي مدى ملاءمة الموضوع لأبواب المجلة ، وجودة البحث أو المقال و التزامه بضوابط التحرير والنشر المعلنة ووفقا لأسبقية الإرسال.



