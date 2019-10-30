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تعليم

الموعد النهائي للنشر في مجلة ألسن عين شمس.. 30 نوفمبر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:16 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
فتحت كلية الألسن بجامعة عين شمس باب النشر في مجلة الألسن للترجمة، العدد الخامس عشر يناير 2020، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د. سلوى رشاد عميد الكلية.

وتتلقى الكلية المشاركات باللغة العربية في الأبواب التالية: "بحوث علمية تم تحكيمها ، دراسات نقدية في الترجمة، تكنولوجيا الترجمة" ، مشيرا إلى أن المشاركات ستخضع للتحكيم و المراجعة من قبل هيئة تحرير المجلة قبل قبول نشرها، للوقوف علي مدى ملاءمة الموضوع لأبواب المجلة ، وجودة البحث أو المقال و التزامه بضوابط التحرير والنشر المعلنة ووفقا لأسبقية الإرسال.

وشدّدت الكلية علي أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات هو 30 من نوفمبر المقبل ، علي البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، مع تحديد الباب المراد النشر، وفي حالة وجود استفسار يرجى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.
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