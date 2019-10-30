تعيين راغب مصطفى مساعدا لرئيس حزب الوفد لشئون العاملين بالخارج

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد،تعيين المستشار راغب مصطفي إسماعيل مساعدا لرئيس حزب الوفد، لشئون العاملين بالخارج.



وقال راغب، في أول تصريح له، إنه سيتم دعم مبادرة "الوفد مع المرأة" خارج مصر خلال الفترة المقبلة، وسوف نتواجد مع الشباب خارج مصر والعمل على حل جميع العوالق الخاصة بهم سواء كانت مسائل قانونية أو اجتماعية لتحقيق أكبر تفاعل مع العاملين بالخارج.



وأضاف مساعد رئيس الحزب، أن مبادرة "الوفد مع المرأة" تعد تجسيدا حقيقيا لدور الأحزاب السياسية فى التفاعل مع المواطنين سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها.