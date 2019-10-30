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اقتصاد

وول ستريت تفتح مرتفعة مع تحول الأنظار صوب المركزى الأمريكى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:52 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
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وكالات
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مجموعة جديدة من إعلانات الأرباح قبيل خفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.29 نقطة بما يعادل 0.15 % ليصل إلى 27110.71 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.85 نقطة أو 0.09 % إلى 3039.74 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 7.42 نقطة أو 0.09 % إلى 8284.28 نقطة.
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