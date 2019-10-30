مناقشة فيلم المواطن مصري ومحاضرات تثقيفية في أسيوط

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد بيت ثقافة القوصية ندوة تثقيفية بعنوان "أكتوبر رمز البطولة" بمدرسة المنشأة الكبري الثانوية بنين ألقاها عبد الغني مسعود، حيث تناول الحديث حول أحداث حرب الاستنزاف بعد الإحساس بالهزيمة والانكسار فى 67 وكيف أعد الجيش خطط تحطيم خط بارليف وتضحيات الجنود فى العبور وتحرير الأرض واسترداد الكرامة، كما أضاف وجيه سعداوى أهداف حرب اكتوبر المجيدة والنتائج المترتبة على الحرب ومكانة مصر دوليا عقب نصر أكتوبر العظيم.





أقام قصر ثقافة الغنايم يوم ترفيهي للأطفال حيث تم عمل ورشة للرسم عبر فيها الطلاب عما يشعرون به من فرحة بانتصار أكتوبر من خلال رسوم متميزة استخدموا فيها عدة الوان من الشمع والخشب لإظهار العمل الفنى المتميز، وفى نفس السياق تم تنظيم مسابقة ثقافية وتنافس فيها الطلاب على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية، بالإضافة إلى تقديم الطلاب بعض العروض الفنية والأناشيد والاغاني الوطنية، كما قدم قصر ثقافة اسيوط بمركز تكنولوجيا المعلومات بالقصر فيلم وثائقي بعنوان "اليابان والمستقبل" حيث تم عمل ورشة حكى للأطفال عقب الاستماع إلى الفيلم حول الأهداف التي تسمو إليها اليابان وكيف استطاعت اليابان في فترة وجيزة الوصول إلى حالة من الازدهار والرقي في جميع المجالات.



