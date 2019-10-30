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ثقافة

مناقشة فيلم المواطن مصري ومحاضرات تثقيفية في أسيوط

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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طارق موسى
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد بيت ثقافة القوصية ندوة تثقيفية بعنوان "أكتوبر رمز البطولة" بمدرسة المنشأة الكبري الثانوية بنين ألقاها عبد الغني مسعود، حيث تناول الحديث حول أحداث حرب الاستنزاف بعد الإحساس بالهزيمة والانكسار فى 67 وكيف أعد الجيش خطط تحطيم خط بارليف وتضحيات الجنود فى العبور وتحرير الأرض واسترداد الكرامة، كما أضاف وجيه سعداوى أهداف حرب اكتوبر المجيدة والنتائج المترتبة على الحرب ومكانة مصر دوليا عقب نصر أكتوبر العظيم.

أقام قصر ثقافة الغنايم يوم ترفيهي للأطفال حيث تم عمل ورشة للرسم عبر فيها الطلاب عما يشعرون به من فرحة بانتصار أكتوبر من خلال رسوم متميزة استخدموا فيها عدة الوان من الشمع والخشب لإظهار العمل الفنى المتميز، وفى نفس السياق تم تنظيم مسابقة ثقافية وتنافس فيها الطلاب على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية، بالإضافة إلى تقديم الطلاب بعض العروض الفنية والأناشيد والاغاني الوطنية، كما قدم قصر ثقافة اسيوط بمركز تكنولوجيا المعلومات بالقصر فيلم وثائقي بعنوان "اليابان والمستقبل" حيث تم عمل ورشة حكى للأطفال عقب الاستماع إلى الفيلم حول الأهداف التي تسمو إليها اليابان وكيف استطاعت اليابان في فترة وجيزة الوصول إلى حالة من الازدهار والرقي في جميع المجالات.

التقي مجموعة من الشباب والفتيات في جلسة نادي الكتاب الأسبوعية وتم فيها مناقشة وعرض لفيلم "المواطن مصري" المأخوذ عن رواية الحرب في بر مصر للأديب يوسف القعيد ويروي قصته أن للعمدة أبناء كثيرون ويطلب أصغر أبناءه للخدمة العسكرية ولكنه يبحث عن مختلف السبل لعدم إرسال ابنه لأداء واجبه فيتفق مع أحد بسطاء الفلاحين بأن يرسل ابنه الوحيد مصري بدلا عن ابنه مقابل قيراطين من الأرض وتتعقد أحداث الفيلم بعد أن يربح العمدة قضية أرض رفعا ضد مصلحة الأراضي كما أن أمر قضائيا يصدر بضرورة لأن يخلي الفلاحون أرضهم كونها أصبحت للعمده بحكم القاضي.
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