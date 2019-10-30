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ثقافة

قوافل العدالة الثقافية تكتشف المواهب في مطروح

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
تستمر قوافل العدالة الثقافية لليوم الرابع علي التوالي التي ينظمها فرع ثقافة مطروح بمدرسة اولاد غزى الابتدائية بادارة العلمين . 

وتضمنت العديد من الانشطة الثقافية والفنية منها عرض عرائس، إلي جانب إقامة محاضرة عن "المولد النبوى الشريف" للاستاذ بسيونى شحاتة تحدث من خلالها عن مولد النبى ونشأته ونزول الوحى والمصاعب التى واجهته، بالإضافة إلى ورشة حكى عن "العلم" لمحمد احمد تناول أهميته فى حياة الانسان وكيف ان العلم هو ميراث للأنبياء .

كما أقيمت فقرات اكتشاف المواهب وفقرات القاء الشعر، الى جانب تنظيم المسابقات الترفيهية، بالإضافة إلي ورش الفنون التشكيلية من اعمال الصلصال والتلوين والرسم الحر وورش صناعة الحلى من الخرز
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