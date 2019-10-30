قوافل العدالة الثقافية تكتشف المواهب في مطروح

تستمر قوافل العدالة الثقافية لليوم الرابع علي التوالي التي ينظمها فرع ثقافة مطروح بمدرسة اولاد غزى الابتدائية بادارة العلمين .





وتضمنت العديد من الانشطة الثقافية والفنية منها عرض عرائس، إلي جانب إقامة محاضرة عن "المولد النبوى الشريف" للاستاذ بسيونى شحاتة تحدث من خلالها عن مولد النبى ونشأته ونزول الوحى والمصاعب التى واجهته ، بالإضافة إلى ورشة حكى عن "العلم" لمحمد احمد تناول أهميته فى حياة الانسان وكيف ان العلم هو ميراث للأنبياء .



