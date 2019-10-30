تعاون بين الجامعة والمركز الثقافي البريطاني في القاهرة



وشدد رئيس الجامعة على توفير أفضل وسائل انتقال لأعضاء الوفد واتخاذ كل التدابير لتوفير الراحة لهم حرصا على تحقيق أفضل فائدة لتعود بالنفع على الجامعة والبحث العلمى والبرامج التى تقدمها للطلاب.

في إطار سعى جامعة دمياط الدؤوب لتحسين الترتيب العالمي للجامعة بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال البحث العلمي للانطلاق ، نظم المركز الثقافي البريطاني ورشة عمل بمشاركة وفد من جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، والدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس وكوادر من الهيئة المعاونة.وأوضح جون مكافرن- خبير التعليم الدولي في المركز الثقافي البريطاني الدولى الخدمات التي يقدمها المركز لجامعة دمياط من خلال عمل شراكة دوليه بين الجامعة وإحدى الجامعات الإنجليزية ذات الترتيب العالمي المتقدم في ضوء توجهات الدولة لعمل شراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية صاحبة السمعة الطيبة.وبحث الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة وجون مكافرن وسحر خميس مدير برامج التدريب بالمركز الثقافي البريطاني بالقاهرة تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التى يقدمها المركز الثقافي البريطاني لما له من ثِقل كبير فى مجالات البحث العلمي على تنوعها، وكذا برامج التعليم التشاركي بين جامعة دمياط والجامعات العالمية.وأشاد الدكتور السيد محمد دعدور بجهود وفد الجامعة وكذلك الجانب البريطاني بتميزهم وثقافتهم ونشاطهم الملحوظ وقدرتهم على التفاعل خلال ورشة العمل.