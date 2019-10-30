متخصص في الشأن التركي: العالم شاهد على قمع اردوغان للمعارضة واستباحة دم الاكراد

قال محمد مصطفى المتخصص في الشأن التركي، إن قبح أردوغان ظهر للعالم بأكمله، مضيفا:" ثورة الثلاثين من يونيو كشفت الوجه القبيح لأردوغان الذي لا يوجد به أي مظهر من مظاهر الإنسانية".



وأضاف محمد مصطفى في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه تم كشف الغطاء عن وجه أردوغان الدموي مع الأكراد وقمع المعارضة التركية داخل تركيا أمام العالم".



وتابع محمد مصطفى:" ظهر دعم اردوغان لجماعة الإخوان في تمويل الإرهاب"، مضيفا:" بوعي الشعب المصري التاريخي فضح مخطط أردوغان الخبيث في المنطقة وقضى على الإحتلال التركي للأمة العربية".

