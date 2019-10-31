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اقتصاد

اليوم.. آخر موعد للعاملين بنقابة البترول للاشتراك بنادي الاتحاد السكندري

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
نادي الاتحاد السكندري
نادي الاتحاد السكندري
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مايكل عياد
تنتهي اليوم، مد فترة الاشتراك لأعضاء نقابة البترول بنادي الاتحاد السكندري، التي كان مقررًا لها حتى نهاية أكتوبر الحالية، وذلك بتكلفة اشترك 88،710 ألف بمقدم 38،610 ويقسط الباقي على 24 شهرا منحة ومرتب وحوافز وأرباح لفرعى الشاطبى وسموحة معا، أما فرع سموحة فقط 60،210 ألف جنيه بمقدم 33،710 ألف جنيه و يقسط الباقى على 24 شهرا بنفس التقسيمة المالية.

جاء ذلك حينما التقى محمد جبران رئيس نقابة البترول، بالنائب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري بمقر النائب بالإسكندرية، وشهد اللقاء تفعيل بروتوكول التعاون بين النقابة والاتحاد للمرة الثانية.

وأشاد رئيس نقابة البترول بالخدمات والتعاون بين رئيس نادى الاتحاد، والنقابة العامة وشباب قطاع البترول بالإسكندرية، كما أشاد رئيس نادى الاتحاد بعظم وقدر نقابة البترول التاريخى معربا عن سعادته بانضمام أبناء قطاع البترول لنادى الاتحاد السكندرى.

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