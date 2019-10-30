نشأة آلة البيانو.. ندوة في ثقافة شبين الكوم

اعدّ قصر ثقافة شبين الكوم اليوم محاضرة فنية تذوق سمعي تحت عنوان "آلة البيانو" وذلك ضمن الأنشطة الثقافية والفنية الي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ألقاها دكتور سمير القمري وتحدث عن نشأة البيانو والذي بدأ معرفته في أوروبا وتحديدا في ايطاليا وقد نشأت هذه الالة الموسيقية نتيجة لتطور آلة الهاروسيكورد سنة 1907 ميلادي.





عقد بيت ثقافة شبرا بخوم مناقشة قصة "هاجر من الأقصر" تأليف مصطفى بكر القتها مى الزاملى وتناولت الحديث عن محافظة الأقصر فهي محافظة مصرية تقع في إقليم جنوب الصعيد وتتوزع مراكزها ومدنها على ضفتي نهر النيل وعاصمتها هي مدينة الأقصر التي كانت قديمًا تمثل مدينة طيبة تمتلك المحافظة مجموعة نادرة من الأماكن الأثرية من أشهرها "معبد الأقصر، معابد الكرنك، مقابر وادي الملوك، وادي الملكات، المعابد الجنائزية، معبد إسنا" وغيرها، بجانب القطع الأثرية الفريدة التي يعرضها متحف الأقصر.





اعدت مكتبة الطفل بوسط المدينة بمعهد الأزهر الابتدائى بالبر الشرقى ورشة فنية للرسم لتنسيق الالوان تحت إشراف مسؤولة الفنون التشكيلية، وفي السياق ذاته نظم قصر ثقافة الطفل مجموعة من الأنشطة بمدرسة الأحمدية بشبين الكوم تضمنت ورشة صلصال وذلك باستخدام الصلصال والاصطمبات المخصصة بتشكيل الصلصال وتم عمل اشكال مختلفة اعقبها معرض فنى لمنتجات ورشة الصلصال، تلاها محاضرة عن "كيفية استهلاك المياه والحفاظ عليها" لإيناس فودة والتي تناولت في حديثها أهمية كل قطرة مياه وعدم إهدارها ووسائل المحافظة عليها.



