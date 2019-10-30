مجلس جامعة الأزهر يكرم الدكتور محمود طلعت الفقي

كرم مجلس جامعة الأزهر اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في جلسته اليوم، الدكتور محمود طلعت الفقي، صاحب الإسهامات الطيبة في خدمة المرضى والمجتمع ودعم مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.



وأكد مجلس الجامعة -حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة-، أن للدكتور محمود طلعت الفقي، أيادي بيضاء منذ فترة طويلة في تطوير ودعم مستشفى سيد جلال الجامعي من أجل خدمة المرضى المترددين على المستشفى ، حيث قام بإنشاء مستشفى النساء والتوليد عام ١٩٩١ وتم افتتاحها عام ١٩٩٤، ثم قام بإنشاء مستشفى طلعت لأمراض الباطنية عام ١٩٩٦، ثم قام بإنشاء مبنى الجراحات المتخصصة عام ٢٠١٠.



وأضاف البيان أنه يتم حاليًا تجهيز مبنى ملحق للجراحات المتخصصة، ومن المقرر الانتهاء منه أول العام القادم –بمشيئة الله-، مشيرًا إلى أن التبرعات تجاوزت الـ ٢٠٠ مليون جنيه.



أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة ، بالدور الكبير والمشهود الذي يقوم به الدكتور محمود طلعت الفقي في دعم المنظومة الطبية بجامعة الأزهر.



وقام رئيس الجامعة، لتكريمه ومنحه درع الجامعة، تعبيرًا رمزيًا عن شكر وتقدير مؤسسة الأزهر الشريف لجهوده وإسهاماته الجزيلة الطيبة.



من جانبه، وجه الدكتور محمود طلعت الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر ورئيس الجامعة ، مؤكدا أن الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف محليا وعالميا لخدمة الإنسانية سيسجله التاريخ بأحرف من نور.