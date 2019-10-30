Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جحيم في أمريكا.. نيران كاليفورنيا تحاصر 26 مليون شخص.. فيديو وصور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:29 م
نيران كاليفورنيا
نيران كاليفورنيا
Advertisements
مروة إبراهيم
مع استمرار حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أصدرت السلطات إنذارا باللون الأحمر لأكثر من 26 مليون شخص من كاليفورنيا إلى أريزونا.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم من أجل إيقاف أجزاء من الجحيم في منطقة لوس أنجلوس التي تعتبر الأكثر خطورة، حيث تستمر الرياح التي تشبه قوتها الأعاصير في تأجيج النيران.

وأعلنت إدارة الإطفاء بلوس أنجلوس أن سرعة الرياح التي تبلغ 70 ميلا في الساعة أججت النيران المشتعلة، لتهدد 7 آلاف منزل، وهو يجعل الرياح شبيهة بالأعاصير التي تبلع سرعة الرياح المصاحبة لها بحوالي 74 ميلا في الساعة.

وتعتبر النيران المشتعلة في لوس أنجلوس واحدة من 10 حرائق في ولاية كاليفورنيا.

ومن جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن الرياح العنيفة التي أطلق عليها اسم "سانتا آنا" سوف تستمر حتى يوم غد الخميس، في حين تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على 15% فقط من الحرائق المشتعلة عبر الولاية. 

وقامت شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك بقطع الكهرباء عن نحو 2.5 مليون شخص شمال الولاية يوم الأحد الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع الكهرباء عن مليون شخص.. كاليفورنيا في ظلام دامس.. شاهد

شاهد.. فيديو صادم لـ مواطني كاليفورنيا أثناء هروبهم جراء حرائق الغابات

حرائق كاليفورنيا.. استعدادات لقطع الكهرباء عن مليون مشترك

ترشيحاتنا

الحسم قبل استئناف الدوري.. قرار جديد من الزمالك تجاه ثلاثي الفريق .. تعرف عليهم

دفعت التمن.. أيمن بهجت قمر يعلق على تصالح الخطيب وتركي آل الشيخ

في أول ظهور إعلامي.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تتحدث عن موهبتها.. فيديو

المعلمة حظوظ وأندريا وصفقة أفيون الصعيد.. ضربة قاضية لـ مافيا المخدرات في الجيزة

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

رضا عبدالعال لـ البدري: أحمد فتحي شطّب كورة والشارة من حق صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب