جحيم في أمريكا.. نيران كاليفورنيا تحاصر 26 مليون شخص.. فيديو وصور



وقامت شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك بقطع الكهرباء عن نحو 2.5 مليون شخص شمال الولاية يوم الأحد الماضي.







مع استمرار حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أصدرت السلطات إنذارا باللون الأحمر لأكثر من 26 مليون شخص من كاليفورنيا إلى أريزونا.ويواصل رجال الإطفاء جهودهم من أجل إيقاف أجزاء من الجحيم في منطقة لوس أنجلوس التي تعتبر الأكثر خطورة، حيث تستمر الرياح التي تشبه قوتها الأعاصير في تأجيج النيران.وأعلنت إدارة الإطفاء بلوس أنجلوس أن سرعة الرياح التي تبلغ 70 ميلا في الساعة أججت النيران المشتعلة، لتهدد 7 آلاف منزل، وهو يجعل الرياح شبيهة بالأعاصير التي تبلع سرعة الرياح المصاحبة لها بحوالي 74 ميلا في الساعة.وتعتبر النيران المشتعلة في لوس أنجلوس واحدة من 10 حرائق في ولاية كاليفورنيا.ومن جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن الرياح العنيفة التي أطلق عليها اسم "سانتا آنا" سوف تستمر حتى يوم غد الخميس، في حين تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على 15% فقط من الحرائق المشتعلة عبر الولاية.