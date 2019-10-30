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رياضة

أزمات كأس العالم للأندية تتوالى.. نهائي كأس ليبرتادوريس مهدد بالإلغاء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:38 م
كأس ليبرتادوريس
كأس ليبرتادوريس
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية أن نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس بين فريقي ريفير بليت الأرجنتيني وفلامينجو البرازيلي مهدد بالإلغاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالث والعشرين من الشهر القادم بتشيلي، في أول بطولة يقام فيها النهائي من مباراة واحدة وفي بلد محايد.

وتمر تشيلي بأوضاعًا حرجة ، حيث تشهد البلاد العديد من التظاهرات والاحتجاجات، مما جعل رئيس تشيلي يلغي مؤتمرين دوليين من المقرر إقامتهما في الفترة القادمة حرصًا على السلم الداخلي وسلامة المواطنين حسب قوله.

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن نظام النهائي من مباراة واحدة مهدد بالإلغاء هذا العام بسبب الأوضاع التي تمر بها تشيلي، على أن يعود نظام مباراتي الذهاب والعودة هذه النسخة.

ومن المعروف أن بطل هذا الكأس يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 ، لكن هذه البطولة مرت بالعديد من الأزمات ومنها أزمة ملعب رادس الشهيرة بين ناديي الترجي والوداد ، والذي تأهل على إثرها نادي الترجي للبطولة بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا.
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