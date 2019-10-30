بـ فستان قصير.. رشا مهدي تتحدى الخريف بـ إطلالة جريئة

نشرت الفنانة رشا مهدي صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالاتها .



وتألقت رشا مهدي حيث ظهرت بـ إطلالة جريئة، حيث فستان قصير من لونين، الأبيض و الفضي، كما اختارت مكياجا هادئا وتسريحة شعر بسيطة .



يذكر أن الفنانة رشا مهدى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "اطمنى" والذى تتعاون فيه مع المخرج أحمد يسرى لأول مرة، وينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 60 حلقة.

