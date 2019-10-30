بـ فستان قصير.. رشا مهدي تتحدى الخريف بـ إطلالة جريئة

نشرت الفنانة رشا مهدي صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالاتها .
وتألقت رشا مهدي حيث ظهرت بـ إطلالة جريئة، حيث فستان قصير من لونين، الأبيض و الفضي، كما اختارت مكياجا هادئا وتسريحة شعر بسيطة .
يذكر أن الفنانة رشا مهدى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "اطمنى" والذى تتعاون فيه مع المخرج أحمد يسرى لأول مرة، وينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 60 حلقة.
وتألقت رشا مهدي حيث ظهرت بـ إطلالة جريئة، حيث فستان قصير من لونين، الأبيض و الفضي، كما اختارت مكياجا هادئا وتسريحة شعر بسيطة .
يذكر أن الفنانة رشا مهدى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "اطمنى" والذى تتعاون فيه مع المخرج أحمد يسرى لأول مرة، وينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 60 حلقة.