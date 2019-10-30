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مرأة

بـ فستان قصير.. رشا مهدي تتحدى الخريف بـ إطلالة جريئة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:41 م
رشا مهدي
رشا مهدي
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رشا عوني
نشرت الفنانة رشا مهدي صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالاتها .

وتألقت رشا مهدي حيث ظهرت بـ إطلالة جريئة، حيث فستان قصير من لونين، الأبيض و الفضي، كما اختارت مكياجا هادئا وتسريحة شعر بسيطة .

يذكر أن الفنانة رشا مهدى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "اطمنى" والذى تتعاون فيه مع المخرج أحمد يسرى لأول مرة، وينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 60 حلقة.
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