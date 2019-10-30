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توك شو

سلبوهم حق الحياة.. وثيقة تثبت تنفيذ الدولة العثمانية لـ إبادة الأرمن| شاهد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:37 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، وثيقة أرسلها وزير الداخلية العثماني إلى حلب إبان الدولة العثمانية تؤكد إلغاء حق الأرمن في الحياة.

وعلق نشأت الديهي، قائلا:"جبروت.. ألغوا حق المواطنين في الحياة لأنهم أرمن مسيحيين والدولة العثمانية تكره هؤلاء".

وأضاف نشأت الديهي:"الدولة العثمانية قامت باسوأ وأقذر عملية تطهير عرقي شهدها العالم والتاريخ والإنسانية وتم التخلص من مليون و500 ألف مواطن بريء، وتم إبادة العرق والجنس بشكل جماعي ولم يرحموا شيخا او طفلا او إمراة".
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