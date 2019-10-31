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برلمان

برلماني: تأهيل موظفي السكة الحديد يجعل التعامل مع المواطنين بالقانون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:21 ص
النائب احمد الخشب،
النائب احمد الخشب، عضو لجنة النقل المواصلات
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القسم السياسي
أشاد النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل المواصلات بالبرلمان، بإعلان هيئة السكة الحديد إعداد وتنفيذ برنامج متطور لتأهيل وتدريب جميع الطوائف المتعاملين مع المواطنين بالسكة الحديد.

وقال النائب أحمد الخشب، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا البرنامج يتضمن تدريب موظفي السكة الحديد على التعامل مع المواطنين بشكل قانوني ومناسب في المواقف الطارئة والمختلفة، موضحا أن هذا التدريب من الحلول الفعالة لحل المشاكل مثل مشكلة ضحية التذكرة بخلاف الخطة التدريبية المهيئة في السابق لتائهيل الطوائف المختلفة.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن هذه التطورات التي أعلنتها هيئة السكة الحديد نتاج تعلمها من الأخطاء التى وقعت فى أوقات سابقة، معقبًا "أن الإدارات ليست معصومة من الخطأ ولكن من الضروري التعلم منه وعدم الوقوع فيه مرة أخري".

وأعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لجميع طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، وسيتم ضم الكمسارية ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفي القطارات وغيرهم من طوائف التشغيل لهذا البرنامج.

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