إثيوبيا والسودان تعلنان عن اتفاقية جديدة في مجال البترول

اتفقت إثيوبيا والسودان على تنفيذ اتفاقية إنشاء خط أنابيب للمواد البترولية، والتي تمت في حضور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.



وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، جاء الإعلان عن القرار بعد استقبال وزير الطاقة والتعدين السوداني، علي إبراهيم، الوفد الإثيوبي.



وأضافت الوكالة إن الوفد الإثيوبي ضم كل من، رئيس المؤسسة الإثيوبية للبترول، والسفير الإثيوبي لدى السودان، بحضور مدير عام شركة النيل للبترول السودانية.



وأوضحت أن اللقاء تناول بحث مجمل القضايا التي تتعلق بإنشاء الخط وكيفية تنفيذ الاتفاقية لتعود بالمنفعة على البلدين.



ونقلت الوكالة عن الوفد الإثيوبي إشادته بتعاون شركة النيل للبترول السودانية مع المؤسسة الإثيوبية للبترول والتي تمتلك استثمارات ومحطات خدمة بترولية في إثيوبيا.



وأكد إبراهيم توافق الرؤى حول الترتيبات اللازمة لإنشاء الخط، مبينا أهمية الخط الذي يربط بين السودان وإثيوبيا لتقليل التكلفة في نقل المنتجات النفطية والعمل الجاد على تحويل الاتفاقية إلى واقع ملموس يعود بالنفع علي البلدين.

