أستاذ تاريخ يكشف عن الهدف من سرقة الوثائق والمخطوطات المصرية الأثرية.. فيديو

قال جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن أطلس سديد الأثري الذي تسلمته مصر من ألمانيا أمس، يرجع لأوائل القرن التاسع عشر، وهو نادر لأنه يحتوي على مجموعة من الخرائط التاريخية التي تعود إلى هذه الفترة المهمة في تاريخ مصر وتاريخ الدولة العثمانية.



وأضاف جمال شقرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامج "مانشيت" المُذاع على قناة " أون إي"، إنه يجب علينا أن نثمن جهود الدكتور هشام عزمي أمين مجلس الأعلي للثقافة، وجهود وزارة الخارجية لتحركها عند معرفة أنه تم عرض مخطوط الأطلس للبيع، واستعادته مرة أخرى من ألمانيا.



وتابع جمال شقرة:" لدينا الآلاف من المخطوطات المسروقة التي خرجت مصر في القرن التاسع عشر منذ أن فشلت الحروب الصليبية وكان الهدف من سرقة هذه الوثائق والمخطوطات معرفة أسرار الحضارة الشرقية وسر قوتها ونقاط ضعفها، واليهود ساعدوا في نقلها إلى الكنائس الأوروبية وعرضها في مكتبتها الخاصة.".



وأشار جمال شقرة إلى أن الإنتاج العلمي لعلمائنا في العصور الوسطى الإسلامية المزدهرة كانت الهدف الرئيسي من سرقة هذه الوثائق والمخطوطات لاحتوائها على أسرار الحاضرة نفسها، مشيرًا إلى أن هذه المخطوطات ترجمت ولعبت دور مهم فيما عرف بعصر النهضة في أوروبا.



وأردف جمال شقرة إلى أن الوثائق مأمنة في دار مقتنيات الكتب وثائق ومخطوطات وعمليات الجرد مستمرة وهناك أمناء حريصين على تراث مصر ولكن هذا لا يمنع إمكانية سرقة وثائق أو مخطوطات، لافتًا إلى أن الوثائق مثل الآثار تمامًا وهناك سوق لبيعها.



وأكد جمال شقرة إلى أن هناك الآلاف من الخرائط مازلت خارج مصر ولا نستبعد أن هناك تشوية وتزييف في التاريخ ولكن مهما زيف التاريخ كل يوم نكتشف وثائق جديدة تعيد التاريخ إلى مساره الصحيح المسار.